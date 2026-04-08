ドナルド・トランプ米大統領は7日（現地時間）、仲介国パキスタンが提案した「2週間の休戦案」を受け入れると表明した。自身がイランとの交渉期限（最終期限）として明示していた「7日午後8時（米東部時間基準、日本時間8日午前9時）」をわずか約1時間前に控えた段階での発表だ。米国とイランの対峙が続き、軍事的緊張が最高潮に達する中、両国がひとまず最悪の事態を回避し「期限付き外交」が始動する形となる。21日まで14日間延