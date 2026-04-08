トランプ米大統領【ワシントン共同】トランプ米大統領が戦闘終結に向けたイランとの交渉を巡り、合意の期限とした7日午後8時（日本時間8日午前9時）を迎える。米ニュースサイト、アクシオスによると、仲介努力が続いているが、期限までの合意は困難な情勢。トランプ氏が警告通り、全ての発電所と橋への攻撃に踏み切るかどうかが焦点だ。攻撃を受ければイランが報復の対象を広げるのは確実で、5週間を過ぎた戦闘は重大な局面に入