京都府南丹市で小学6年生の安達結希くんが行方不明になって15日の7日、新たな動きがありました。結希くんの自宅近くの山の中でこれまでにない規模の集中的な捜索が行われました。最新情報について、京都府警南丹署から伝えます。警察がどういう情報を持って、結希くんの自宅近くの山中を捜索したのかということについて、ハッキリとはわかっていないです。ただ、京都府警のある幹部は、今回の捜索は急に決めたものではなく、「あら