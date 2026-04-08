ガザ地区デイルアルバラにあるアルアクサ殉教者病院で、マジディ・アスランさんの遺体に寄り添う弔問客＝6日/Mahmoud Issa/Reuters（CNN）パレスチナ自治区ガザで6日、世界保健機関（WHO）の職員だったパレスチナ人男性がイスラエル軍の銃撃によって殺害された。同僚や医師が明らかにした。医師によると、死亡したのはマジディ・アスランさん（54）。国際機関の印が入った車両を運転してガザを南北に結ぶ幹線道路を走行中、イスラ