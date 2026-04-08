自分や親が大切に保存してきたモノがお金になる。業界専門紙「リユース経済新聞」によれば、市場規模は2009年1.1兆円強だったものが2023年は3.1兆円規模に膨み、2030年には4兆円の大台に乗ると予測している。ノンフィクションライターでデジタル遺品を考える会代表の古田雄介さんがサブカルチャーグッズ専門店として知られる「まんだらけ」が全国展開する「生前見積」サービスでの買取事例を取材した――。※本稿は、古田雄介『そ