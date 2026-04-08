ドナルド・トランプ米国大統領がイランに対する交渉期限として釘を刺した「7日午後8時（米東部時間基準、日本時間8日午前9時）」を12時間後に控えた7日午前8時（現地時間）、「今夜、一つの文明が完全に消滅し、二度と蘇ることはないだろう」と明らかにした。トランプ大統領の投稿がソーシャルメディア（SNS）に掲示される直前、米軍はイランのカーグ島の軍事施設を攻撃した。トランプ大統領はこの日、自身のSNSに「今夜、世界の長