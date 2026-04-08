「停戦発効前に戦争の目標達成しておきたかった」とも【エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領が２週間の攻撃停止を発表したことを受け、イスラエル主要紙ハアレツは８日、政府当局者の話として、「イスラエルはイランとの停戦を尊重する」と伝えた。ただ、当局者は「合意について懸念を抱いている」とした上で、「停戦の発効する前に戦争の目標を達成しておきたかった」と述べたという。トランプ氏が攻撃停止を発表した