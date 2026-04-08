京都府南丹市で小学6年生の安達結希くんが行方不明になって15日。7日、新たな動きがありました。結希くんの自宅近くの山の中で大規模で集中的な捜索が行われました。その捜索を「news zero」が取材しました。■進むほど道険しく…夜の現場歩いてみると京都・南丹市、7日朝早く「news zero」のカメラがとらえたのは、捜索のために集まった警察車両です。記者「結希くんの自宅近くに規制線が張られました。これから警察による捜索が