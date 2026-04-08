イングランド・チャンピオンシップ（２部）のサウサンプトンは７日（日本時間８日）、レクサムに５―１で快勝。ＭＦ松木玖生（２２）が今季リーグ４点目、公式戦６点目となる先制ゴールを決めた。前半戦は途中出場２試合とほぼ試合に絡んでいないながら直近７試合で６試合にスタメン出場し、この日を含めて４得点をマーク。松木の活躍もあってチームも公式戦１６戦無敗（１３勝３分け）と好調を維持し、来季プレミア昇格プレー