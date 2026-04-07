女子日本代表「なでしこジャパン」が7日、米国代表と3試合戦う米国遠征に向けて羽田空港から出発し、GK大熊茜（INAC神戸）、DF高橋はな（三菱重工浦和）の国内組と一時帰国していたMF宮沢ひなた（マンチェスターU）が報道陣の取材に応じた。日本協会は今月2日にニルス・ニールセン前監督の電撃退任を発表。宮沢は「自分たちも報道で知ったのでびっくりした」と先月のアジア杯を制した直後の監督交代を受け止めつつ、「ただ自分