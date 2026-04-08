2026年4月7日、中国のポータルサイト・捜狐にアニメ「ONE PIECE」のエルバフ編が開幕するも、サンジに再び冷遇疑惑が出ていると紹介した記事が掲載された。記事は、「3カ月の放送休止を経て、アニメ『ONE PIECE』の最新話である第1156話がついに放送された。同話は週刊放送からシーズン制へと移行して以降の初回放送でもあり、多くの視聴者やファンの注目を集めていた。実際、制作面においてはシーズン制への変更によってクオリテ