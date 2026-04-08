なぜイランで袋小路に迷い込んだのか4月1日（現地時間）、トランプ大統領が、対イラン戦争に関する国民向けの演説を行った。「アメリカは大勝利を収めている」と主張しつつ、「あと2、3週間で終わりにしたい」と理解を求めるものだった。アメリカにとって実際の戦況は芳しくない。泥沼の長期戦は、イランが有利である。目立った成果をあげたところで勝利宣言をあらためて行って撤退したいが、民生施設を破壊し続けても、さらなるイ