ウォルドーフ･アストリア大阪は、2026年4月3日(金)に開業1周年を迎えます。ウォルドーフ･アストリアの象徴であるラウンジ＆バー ｢ピーコックアレー｣では祝宴が開催されました。そのときの様子を取材してきましたので紹介します。また、モダンフレンチ｢ジョリーブラッスリー｣では期間限定のアニバーサリーディナー、ラウンジ ＆バー｢ピーコック･アレ}