期限が間近に迫る中、トランプ大統領は「今夜、一つの文明が滅びるだろう」とイランに警告しました。【映像】「今夜文明が滅びるだろう」と警告したトランプ氏トランプ大統領は7日、自身のSNSに「今夜、一つの文明が滅び、二度と蘇ることはないだろう」と投稿しました。「それを望まないが、恐らくそうなるだろう」と、攻撃の実施をほのめかしました。また、イランで「完全で徹底的な政権交代が実現する」と主張しました。バン