「逮捕される案件は実被害数の1％未満」「日本は性加害に甘い国」――子どもへの性被害を巡る実態は、想像をはるかに超えるほど深刻だ。【コミック】「一体誰が息子を壊したの…？」幸せだった家庭を襲った“おぞましい性犯罪”とは？ 漫画で読む「子どもの性被害」の残酷リアルそうした子どもの性被害をテーマにした電子コミック『性被害のせいで、息子が不登校になりました』（著者：あらいぴろよ、監修：斉藤章佳、KADOKAWA刊