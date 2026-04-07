中日やソフトバンクなどで活躍した又吉克樹投手が2026年4月7日、2月に加入したユカタン・ライオンズからリリース（解雇）されたことを自身のXで報告した。「チームの判断は残念な結果になりました」又吉投手は「今日チームからリリース（解雇）される事を伝えられました。 投手が30人近くおり、その中から選ぶ中で構想から外れてしまいました。 試合でも結果を残していたので自分でもいけると思っていたのですが、チームの判断は残