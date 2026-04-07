大谷翔平は投手としても記録を継続している【MLB】ドジャース 14ー2 Bジェイズ （日本時間7日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、敵地で行われたブルージェイズ戦で41試合連続出塁を達成した。打者としての素晴らしい記録とともに、投げる方でも実績も積み上げる異次元の躍動に、米メディアから「めちゃくちゃいい投手でもある」と驚嘆の声が上がっている。この日は3号を含む6打数2安打1打点。3回の内