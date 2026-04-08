イランのアラグチ外相は日本時間8日朝、パキスタンの仲介によるアメリカとの停戦交渉の結果、「2週間の間、ホルムズ海峡の安全な通行が可能となる」と発表しました。アラグチ外相は、「アメリカによる15項目からなる提案に基づく交渉の要請、ならびにアメリカ大統領による、交渉の基礎としてイランの10項目からなる提案の一般的な枠組みを受け入れるとの発表を考慮」したとした上で、「イランに対する攻撃が停止されれば、我々の強