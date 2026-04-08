ブルージェイズ1−4ドジャース○＜現地時間4月7日ロジャース・センター＞ロサンゼルス・ドジャースが接戦を制して5連勝。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、先制適時打含む3出塁を記録。先発登板した山本由伸投手（27）は7回途中1失点という投球で今季2勝目を挙げた。昨季ワールドシリーズ第7戦以来、トロントでの一戦に登板した山本は初回、わずか11球で3者連続三振を奪う好スタート。2回裏に