踏切内に他人から盗んだ自転車を放置したとして、堺市立中学校の教諭の男が逮捕されました。 堺市立中学校の教諭・中村太樹（33）容疑者は3月22日、堺市北区の南海高野線の踏切に盗んだ自転車を放置した疑いがもたれています。 自転車はその後、普通電車と接触し、線路の外にはね飛ばされたということで、電車の乗客らにけがはありませんでした。 現場の防犯カメラには、男が踏切内で自転車を倒し、立ち去る様子が映っ