リセールバリュー総合研究所が実施した「新社会人のクルマ購入・通勤に関する意識調査」で、新社会人世代の約半数にあたる48.7％が「クルマの購入予定はない」と回答していることが明らかになりました。さらに、購入しない理由として最も多かったのは「お金がない」ではなく「そもそも必要性を感じない」（51.1％）であり、クルマの位置づけが若年層の間で大きく変化していることが浮き彫りになりました。【画像】クルマへの意識が