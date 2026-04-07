綾瀬はるか（41）が7日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督、17日公開）公開直前3万人イベントに登壇した。同劇場の舞台あいさつは全国189劇場で生中継され、約3万人に綾瀬から直筆のメッセージが記されたラブレターのプレゼントが贈られた。綾瀬は「皆さんにラブレターを書きました。長くないですけど…見てくださった方に心得を込めて書きました」と笑みを浮かべ、同劇