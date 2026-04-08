アメリカのトランプ大統領は、イランへの攻撃を2週間停止し、「双方向の停戦」に入ることに同意したとSNSで明らかにしました。【映像】イランへの攻撃を2週間停止で同意したトランプ氏トランプ大統領は先ほど自らのSNSにパキスタンの首相らとの協議の中で、「今夜予定されていた破壊的な軍事力の行使を控えてほしいとの要請を受けた」と投稿しました。これを受け、イラン側が「ホルムズ海峡の即時、安全な開放」に同意するこ