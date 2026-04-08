きのう夜、東京・世田谷区の砧公園でコナラの木2本が倒れ、隣接する道路をふさぎました。砧公園では、今年に入ってあわせて5本の木が倒れています。きのう午後10時まえ、世田谷区にある都立の砧公園で倒木が発生し、隣接する区道をふさぎました。けが人はいなかったということです。東京都によりますと、倒れたのは隣り合うコナラの木2本で、高さはそれぞれ23メートルほどと14メートルほどです。樹齢はいずれも60年以上と推定され