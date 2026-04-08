タレント・松本明子が７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春の３時間ＳＰ」に出演。共演した長男・平井龍聖さんから彼女の存在を初めて明かされた。結婚の話題になり、ＭＣの明石家さんまから話を振られた平井さんが「結婚はしてないんですけど、彼女は今いまして」と答えると、収録を見守っていた松本が真顔になる様子が映し出された。「ポロっと言いましたね」という松本は初耳だったようで苦笑するしかない様子。