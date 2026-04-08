階段のない暮らしに、憧れたことはありませんか。株式会社NEXERとトヨタウッドユーホームが共同で行ったアンケート調査で、平屋住宅を選んだ理由として69.6%が「階段がなく、生活が楽そうだから」と回答していることが明らかになりました。また、実際に平屋に住んでいる人の26.5%が「家事動線が楽」と実感しており、住む前のイメージが満足度にそのままつながっていることも判明しています。【画像】平屋を選んだ（選びたい）理由