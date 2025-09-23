8月16日〜17日に開催された世界最大の同人誌即売会「コミックマーケット106（以下、コミケ）」の来場者が約25万人だったと発表された。この数が、前回より約5万人も減少しており、ネットを騒がせている。なお、昨年の夏に開催された「コミックマーケット104」は約26万人だったため、シーズン比でも約1万人の減少といえる。

この減少については、同人誌を頒布する“サークル”の数が、会場となった東京ビッグサイトの工事によって約6000スペース減少したことも要因の一つと言われている。様々な事情があるようだが、オタクの価値観の変化や同人誌離れにより、コミケが徐々に衰退に向かっているという意見も聞かれた。【取材・文＝宮原多可志】

【写真】長い行列に過激なコスプレ…まだまだ活気があった2022年夏のコミケの風景

コミケの売り上げが減った

コミケ当日の会場を撮影した写真を見てもわかる。かつて、コミケの会場といえば参加者でスキマがないほどぎゅうぎゅうになっているイメージが見られた。最近のコミケは混雑こそしているものの、余裕があるように思える。コミケに30年ほど参加し、頒布の際には列ができる“大手サークル”と呼ばれる漫画家はこう話す。

コミケの会場としても有名な東京ビッグサイト

「私もそうですし、周りのサークルを見ても、壁サークル（行列ができるため、同人誌を頒布するスペースが壁に配置されるサークル）を見ても、明らかに以前ほど列ができていない。いい意味で捉えると、初心者でもコミケは参加しやすくなった印象があるし、殺伐とした雰囲気はなくなりました。

10年前と比べたら、同人誌の売り上げはかなり減ったという意見が聞かれます。一昔前は同人作家がコミケの売り上げでマンションを買ったとか、高級車を買ったという声もあったのですが、今ではそういった景気のいい話は聞かれません。実際、羽振りの良い同人作家はほとんどいないのではないでしょうか。

秋葉原の同人誌ショップも相次いで閉店しているし、同人誌の印刷所も次々になくなっている。時代の変化といえばそれまでですが、同人誌が斜陽なのは間違いない。そもそもネットなら漫画もタダで読めるし、イラストもいくらでも見ることができる。そんな時代に500〜1000円の同人誌は高いと感じてしまうのかもしれませんが……」

ホテル代の高騰は地方民に痛い

コミケが衰退しているのは、複合的な要因があるようだ。大きな影響の一つがコロナ禍であろう。コロナ禍に開催が中止に追い込まれたことがあるし、一時期はコロナ対策の一環として入場制限が設けられた影響で、このタイミングでコミケを離れてしまった人が増えたのだ。そしてさらに、ここ最近の夏場は酷暑のため、参加をためらう人が増えているなどの説が挙げられている。

また、交通費の値上げ、宿泊料金の高騰は、地方在住者にとって深刻な問題である。コロナ禍が収束し、インバウンド観光客が増加したことで、東京都内のホテルの宿泊料金は軒並み上昇した。コミケは盆や年末に開催されるため、もともと都内ではホテルの確保が難しかったが、観光客の増加がそれに拍車をかけ、宿泊難民が続出した。

ある大手ビジネスホテルチェーンの宿泊料金は、コロナ禍の前と比べると、シングルで3000〜5000円ほど値上がりしているといわれる。コミケの時期は多客期ということで、シングルが2万〜3万円もするホテルもある。夜行バスの料金も値上がりし、地方民が参加しやすいイベントではなくなった。

また、SNSで多く見られる、コミケ来場時の注意を促す投稿も、かえって初心者を参加しにくくしているという意見もある。「列に並ぶ」「暑い（寒い）」「大変」など、まるで苦行のようなイメージがつきまとい、コミケ参加を避ける要因になっているというのである。

そのうえ、コミケの壁サークルの場合、早朝の電車で来場し、数時間並んでも、以前ならお目当ての本を買えないことは珍しくなかった。ところが、今は同人誌をネットで発表する人や、電子書籍化する例も増えている。純粋に本を手にしたいだけであれば、わざわざ会場に足を延ばす必要がなくなったといえる。

オタクの公式志向が強まっている

コミケに出展する同人サークルが頒布するものは、オリジナルの漫画やグッズ、評論、研究など様々である。一概には言えないものの、代表的なものの一つが、いわゆる二次創作の同人誌だ。行列ができるサークルが頒布する同人誌には二次創作が多いことから、来場者が求めているものであることは間違いない。

二次創作は「鬼滅の刃」や「【推しの子】」などの漫画をベースに、同人作家がファン活動の一環として制作した漫画やイラスト、グッズなどであり、いわゆる公式ではない。一方で、昨今のオタクは、公式志向が強まっていることを指摘する声がある。アマチュアが描いたものに魅力を感じられなくなったというのだ。前出の同人作家が言う。

「私は、“コミティア”などのオリジナル作品の展示即売会が活況を呈していることから、決して同人誌即売会という文化は衰退したわけではないと思っています。ただ、コミティアがあれだけ盛り上がっているということは、二次創作に対する興味は以前より薄れてきていると思うんですよ。

以前は公式が出すグッズが極めて少なく、アマチュアが作る同人グッズが需要を満たしていた部分があったと思います。最近では公式のグッズが豊富なので、同人グッズを買う必要がなくなりましたからね。コミケは同人誌を通じてファン同士がつながる場でもありましたが、今ではSNSなど、替わりになる場はいくらでもありますから」

同人サークルの目標がなくなった

コミケ以外のイベントも多くなった。声優のコンサートやイベントなど、オタクが盛り上がれるお祭りのようなイベントが増え選択肢が増えたことも影響しているようだ。こうした選択肢が増えたことは、オタクにとってはかなり良いことだと思われるが、相対的にコミケの参加者が減少する要員になっているようだ。

コミケに参加する同人作家には目標があった。ゆくゆくは壁サークルになり、将来は大手サークルの中の大手サークルといえる“シャッター前”にステップアップするのである。シャッター前は行列を外に流すほど人が集まる、まさに選ばれし同人作家なのだ。近年、そういった壁サークルのありがたみが薄れたという指摘もある。

「壁サークルは、その分野の人なら誰もが知る同人作家が多かった。コミケのサークルのすべてがとは言いませんが、そういった存在に憧れる人は多かったし、コミケをきっかけに声を掛けられて商業デビューしたり、公式とコラボしたりする例もありました。一種の羨望の対象であったのですが、そういった存在がなくなっているように思います」

そのような事情があるものの、コミケは依然として世界最大の同人誌即売会であり、オタクの祭典だ。これを上回る規模のイベントは、そうそう誕生しないと思われる。今でも、ファン同士が交流できる機会として、かけがえのない存在と考えている人は多い。コミケは時代に合わせて変化してきたが、現在はその過渡期といえるかもしれない。

コミケはコスプレのイベントではない

なお、マスコミが盛んに取り上げるのが、コミケに参加するコスプレイヤーだ。コスプレはあくまでもコミケの一部分だが、コスプレイヤーの写真を載せるとアクセス数が稼げるため、マスコミは写真を掲載したがる。そのせいか、「コミケはコスプレのイベント」と勘違いしている人はマスコミにも多い。

20年ほど前のコスプレイヤーは“キャラへの愛情表現”としてコスプレを行っている人が多かったが、最近は“自己表現”として行われることが増え、地下アイドルなどが自身を売り出す手段としてコスプレをする例も多い。それがいいのか悪いのかは、ここでは言及しないでおきたいが、オタク文化も大きく変容してきているのである。

ライター・宮原多可志

デイリー新潮編集部