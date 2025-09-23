Women AI Initiative Japan、女性の新しい挑戦を応援する新プロジェクトを始動 / Jackery、美味しい非常食「KNOTO メシ」発表会【まとめ記事】
AI時代において女性の挑戦を支援する一般社団法人Women AI Initiative Japan（WAIJ）は、「女性のAIチャレンジ応援宣言」に賛同する企業・団体の募集開始に伴い、2025年9月18日（木）にプロジェクト戦略発表会を開催した。 当日は、AIによる労働市場の変化と女性のキャリアへの影響を踏まえ、リスキリングによる新たなキャリア形成の可能性が示されるとともに、日本マイクロソフトとの提携プロジェクトの第一弾が発表された。
ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーである Jackery（ジャクリ）の日本法人、株式会社Jackery Japanは、「“たのしい”で、そなえる。」をコンセプトとした防災プロジェクト「Jackery PLAY PARK」を、防災月間にあたる2025年9月19日（金）より始動した。本プロジェクトの第一弾として、能登における被災地支援活動の次なる取り組みである“美味しい非常食”「KNOTOメシ」に関するメディア向け発表会および試食会を、同日に開催した。
■村上信五さんが「AIシンゴ」に！Women AI Initiative Japan、女性の新しい挑戦を応援する新プロジェクトを始動
AI時代において女性の挑戦を支援する一般社団法人Women AI Initiative Japan（WAIJ）は、「女性のAIチャレンジ応援宣言」に賛同する企業・団体の募集開始に伴い、2025年9月18日（木）にプロジェクト戦略発表会を開催した。 当日は、AIによる労働市場の変化と女性のキャリアへの影響を踏まえ、リスキリングによる新たなキャリア形成の可能性が示されるとともに、日本マイクロソフトとの提携プロジェクトの第一弾が発表された。
■能登の食文化×被災経験から誕生！Jackery、美味しい非常食「KNOTO メシ」発表会
ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーである Jackery（ジャクリ）の日本法人、株式会社Jackery Japanは、「“たのしい”で、そなえる。」をコンセプトとした防災プロジェクト「Jackery PLAY PARK」を、防災月間にあたる2025年9月19日（金）より始動した。本プロジェクトの第一弾として、能登における被災地支援活動の次なる取り組みである“美味しい非常食”「KNOTOメシ」に関するメディア向け発表会および試食会を、同日に開催した。
■革新的なパーソナルモビリティ事業を展開！WHILL株式会社 代表取締役社長 CEO 杉江 理氏にインタビュー【日本スタートアップ大賞2025】
WHILL株式会社は、パーソナルモビリティ（近距離移動のための乗り物）の開発・販売を行う日本発のスタートアップである。2012年に創業し、従来の「車いす」のイメージを刷新するスタイリッシュで機能的なモビリティデバイスを世に送り出してきた。本社は日本（東京）に加え、米国（シリコンバレー）や台湾にも拠点を持ち、グローバル展開を積極的に進めている。日本スタートアップ大賞2025では、優秀賞を受賞した。同社 代表取締役社長 CEO 杉江 理氏に受賞について感想と今後の成長戦略をうかがった。
■スタートアップでも防衛分野で活躍できる！Synspective 防衛情報事業室室長 秋山 郁氏にインタビュー【日本スタートアップ大賞2025】
Synspective（シンスペクティブ）は2018年に設立された日本発の宇宙スタートアップで、本社は東京都江東区にある。社名は「Synthetic Data for Perspective」を由来とし、合成開口レーダー（SAR: Synthetic Aperture Radar）衛星の開発・運用と、そのデータ解析サービスを核とする。創業の背景には、内閣府の「ImPACTプログラム」（革新的研究開発推進プログラム）で培われた技術の事業化がある。日本スタートアップ大賞2025では、防衛スタートアップ賞を受賞した。同社 防衛情報事業室室長 秋山 郁氏に、受賞の感想や今後の事業展開について話を聞いた。
■女性のキャリアを支えるリスキリング事業！SHE株式会社 代表取締役 福田恵里氏にインタビュー【日本スタートアップ大賞2025】
SHE株式会社は、ミレニアル世代（20〜30代）女性を中心に、「パソコン1台で、場所や時間にとらわれずに働けるスキル」を提供する教育事業を展開している。主なサービスはオンラインスクール形式のリスキリングプログラムであり、学びだけでなく、就労支援やキャリア形成支援まで一気通貫でサポートする点が大きな特徴である。日本スタートアップ大賞2025では、審査委員会特別賞受賞を受賞した。同社 代表取締役 福田恵里氏に受賞の感想や今後の事業展開について話を聞いた。
■AIとロボット技術で労働力不足解消へ！Telexistence株式会社 共同創業者 兼 CTO 佐野 紀氏にインタビュー【日本スタートアップ大賞2025】
Telexistence株式会社は2017年創業の日本のロボティクス・スタートアップだ。設立以来、「ロボットを変え、構造を変え、世界を変える」をミッションに掲げ、遠隔操作・人工知能(AI)ロボットの開発およびそれを活用したオペレーションサービスを展開している。日本スタートアップ大賞2025では、審査委員会特別賞受賞を受賞した。同社 共同創業者 兼 CTO 佐野 紀氏に受賞の感想や今後の事業展開について話を聞いた。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
■村上信五さんが「AIシンゴ」に！Women AI Initiative Japan、女性の新しい挑戦を応援する新プロジェクトを始動
AI時代において女性の挑戦を支援する一般社団法人Women AI Initiative Japan（WAIJ）は、「女性のAIチャレンジ応援宣言」に賛同する企業・団体の募集開始に伴い、2025年9月18日（木）にプロジェクト戦略発表会を開催した。 当日は、AIによる労働市場の変化と女性のキャリアへの影響を踏まえ、リスキリングによる新たなキャリア形成の可能性が示されるとともに、日本マイクロソフトとの提携プロジェクトの第一弾が発表された。
■能登の食文化×被災経験から誕生！Jackery、美味しい非常食「KNOTO メシ」発表会
ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーである Jackery（ジャクリ）の日本法人、株式会社Jackery Japanは、「“たのしい”で、そなえる。」をコンセプトとした防災プロジェクト「Jackery PLAY PARK」を、防災月間にあたる2025年9月19日（金）より始動した。本プロジェクトの第一弾として、能登における被災地支援活動の次なる取り組みである“美味しい非常食”「KNOTOメシ」に関するメディア向け発表会および試食会を、同日に開催した。
■革新的なパーソナルモビリティ事業を展開！WHILL株式会社 代表取締役社長 CEO 杉江 理氏にインタビュー【日本スタートアップ大賞2025】
WHILL株式会社は、パーソナルモビリティ（近距離移動のための乗り物）の開発・販売を行う日本発のスタートアップである。2012年に創業し、従来の「車いす」のイメージを刷新するスタイリッシュで機能的なモビリティデバイスを世に送り出してきた。本社は日本（東京）に加え、米国（シリコンバレー）や台湾にも拠点を持ち、グローバル展開を積極的に進めている。日本スタートアップ大賞2025では、優秀賞を受賞した。同社 代表取締役社長 CEO 杉江 理氏に受賞について感想と今後の成長戦略をうかがった。
■スタートアップでも防衛分野で活躍できる！Synspective 防衛情報事業室室長 秋山 郁氏にインタビュー【日本スタートアップ大賞2025】
Synspective（シンスペクティブ）は2018年に設立された日本発の宇宙スタートアップで、本社は東京都江東区にある。社名は「Synthetic Data for Perspective」を由来とし、合成開口レーダー（SAR: Synthetic Aperture Radar）衛星の開発・運用と、そのデータ解析サービスを核とする。創業の背景には、内閣府の「ImPACTプログラム」（革新的研究開発推進プログラム）で培われた技術の事業化がある。日本スタートアップ大賞2025では、防衛スタートアップ賞を受賞した。同社 防衛情報事業室室長 秋山 郁氏に、受賞の感想や今後の事業展開について話を聞いた。
■女性のキャリアを支えるリスキリング事業！SHE株式会社 代表取締役 福田恵里氏にインタビュー【日本スタートアップ大賞2025】
SHE株式会社は、ミレニアル世代（20〜30代）女性を中心に、「パソコン1台で、場所や時間にとらわれずに働けるスキル」を提供する教育事業を展開している。主なサービスはオンラインスクール形式のリスキリングプログラムであり、学びだけでなく、就労支援やキャリア形成支援まで一気通貫でサポートする点が大きな特徴である。日本スタートアップ大賞2025では、審査委員会特別賞受賞を受賞した。同社 代表取締役 福田恵里氏に受賞の感想や今後の事業展開について話を聞いた。
■AIとロボット技術で労働力不足解消へ！Telexistence株式会社 共同創業者 兼 CTO 佐野 紀氏にインタビュー【日本スタートアップ大賞2025】
Telexistence株式会社は2017年創業の日本のロボティクス・スタートアップだ。設立以来、「ロボットを変え、構造を変え、世界を変える」をミッションに掲げ、遠隔操作・人工知能(AI)ロボットの開発およびそれを活用したオペレーションサービスを展開している。日本スタートアップ大賞2025では、審査委員会特別賞受賞を受賞した。同社 共同創業者 兼 CTO 佐野 紀氏に受賞の感想や今後の事業展開について話を聞いた。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ