浦和Lの平川陽菜に脚光

三菱重工浦和レッズレディースは、2025-26シーズンのWEリーグで3位となっている。

その中盤でプレーしている16歳のMF平川陽菜のプレーをWEリーグ公式「X」がピックアップして話題となっている。

WEリーグ公式X（旧ツイッター）では、まるでベテラン選手のように中盤で落ち着いたボールさばきを見せる平川のプレー集を投稿。そして「まるでサミュエル・グスタフソン選手!? 浦和のアンカーとして中盤の舵取りを担う、16歳 #平川陽菜 選手のプレーをピックアップ」と、J1リーグの浦和レッズで中盤を支える元スウェーデン代表MFサミュエル・グスタフソンのプレーになぞって報じた。

SNS上ではファンからも「グスタフソンより上手い」「重心低くてボールタッチが安定してるし、姿勢がいいから周りがよく見えてる」「ダイレクトがあるとよりグスタ味が増しますね」「んな訳ねえだろって思って見たらまじだった！」「これはすぐ海外に行きそうな予感」「ほんと上手い」「『小野伸二さんとグスタフソン選手を足して２で割った選手がいた！！』って衝撃を受けました」「ターンとか相手のいなしかたとかブスケツに似てる！！」「16歳か〜、末恐ろしい…この落ち着きとセンス」「中盤を支配する才能が光る」「日本のサッカー界の未来」といった声が寄せられ、16歳の平川に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）