£Ê£Ò£ÁÍý»ö¤¬Íè½Õ¤Î¿·¿Íµ³¼ê£°¿Í¤Ë¸«²ò¡¡¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡£Ê£Ò£Á¤Ï£¹·î£²£²Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î£Ê£Ò£ÁËÜÉô¤Ç£²£°£²£µÇ¯´ØÅìÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Íè½Õ¤Î¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬£°¿Í¡ÊÂà³Ø£´¿Í¡¢Î±Ç¯£³¿Í¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¤ÎµÆÅÄÍý»ö¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¥±¥¬¤äµ¬Äê¤ÎÂÎ½Å¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¤À¤È¤«¡¢¤½¤ì¤«¤é¶¥ÇÏ³Ø¹»¤Îµ¬Â§¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤â¤½¤â³ØÎÏ¡¢ÂÎÎÏ¤Ê¤É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ£°¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËèÇ¯¡¢°ìÄê¿ô¡ÊÎ±Ç¯¼Ô¡¢Âà³Ø¼Ô¡Ë¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î¥±¡¼¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Î¥¹¥Þ¥ÛÉÔÀµÍøÍÑ¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¶¥ÇÏ³Ø¹»¤Ç¤Î»ØÆ³¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤È¤Ï´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸øÀµ¶¥ÇÏ¤ÎÃ´ÊÝ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ³¼ê¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤òµá¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¡Ë£°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£