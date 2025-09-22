U-20ÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬È¯É½¡ª¡Ö10ÈÖ¡×¤ÏÂç´ØÍ§æÆ¡ÄÃíÌÜDF¾®¿ù·¼ÂÀ¤Ï¡ÈU-17¡É¤ÈÆ±¤¸¡Ö3ÈÖ¡×¤Ë
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï22Æü¡¢FIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Á¥ê2025¤ËÎ×¤àU-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
12Æü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¸å¡¢ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë¤¬Ç¾¿Ìâ»µ¿¤¤¤ÇÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÛ»Ü¹î¿¿¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿U-20ÆüËÜÂåÉ½¡£Âç²ñ¤Ç¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1¡¥ÃæÂ¼·½Í¤¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë
2¡¥ÇßÌÚÎç¡ÊFCº£¼£¡Ë
3¡¥¾®¿ù·¼ÂÀ¡Ê¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥óIF/SWE¡Ë
4¡¥´îÂ¿°íÌé¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À/ESP¡Ë
5¡¥»Ô¸¶Íù⾳¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
6¡¥¾®ÁÒ¹¬À®¡ÊË¡À¯Âç¡Ë
7¡¥º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë
8¡¥ÉÛ»Ü¹î¿¿¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë
9¡¥¿ÀÅÄÁÕ¿¿¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
10¡¥Âç´ØÍ§æÆ¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë
11¡¥²£»³Ì´¼ù¡ÊFCº£¼£¡Ë
12¡¥¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
13¡¥ÀÐ°æµ×·Ñ¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë
14¡¥ã·Æ£½ÓÊå¡Ê¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ë
15¡¥±öÀîºùÆ»¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç¡Ë
16¡¥¿¹ÁÔ°ìÏ¯¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
17¡¥ÃæÀî°é¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç¡Ë
18¡¥ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê¤¤¤ï¤FC¡Ë
19¡¥¹â²¬Îâñ¥¡Ê¥ô¥¡¥é¥ó¥·¥¨¥ó¥ÌFC/FRA¡Ë
20¡¥Ê¿²ìÂç¶õ¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë
21¡¥¹ÓÌÚÎ°°Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë
10ÈÖ¤ÏU20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯7·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿MFÂç´ØÍ§æÆ¡£³¤³°¤«¤é¾·½¸¤µ¤ì¤¿ÃíÌÜDF¾®¿ù·¼ÂÀ¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿2023Ç¯U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÈÆ±¤¸3ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¡£
U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«Ëë¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥Á¥ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£