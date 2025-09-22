白石麻衣、乃木坂46時代から“長く続けていること”明かす
女優の白石麻衣（33歳）が、「FRISK」（クラシエ）ブランドの「FRISK クリーンブレス」のCMキャラクターに起用され、9月22日より新CM「60分息キレイ」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“長く続けていること”を語った。
今回の新CMでは、メーカーの会社員として働く白石が主役。オフィスでの“60分”のミーティングや、休日に受けているイタリア語の“60分”レッスンなど、長時間での対面距離が近いシチュエーションに遭遇しても、「FRISK クリーンブレス」を口に入れると、安心してキレイで爽やかな息で過ごせる様子を表現した。
撮影後のインタビューで、「FRISKは60分間キレイな息が続くことにちなんで、“長く続けていること”はありますか？」と聞かれた白石は「運動、ジムはずっとグループ（乃木坂46）にいた時から行くようにしていて。忙しくなって行けなくなってしまった時期があっても、一つの仕事がしっかり終わったら再開して運動しに行ってます。それは自分のなかでもルーティンのように日頃から行くように心掛けています」と回答。
そして「（身体を動かすことは）昔から好きなのと、自分の身体のために、健康維持のためにちょっとした運動とジムでのトレーニングは行くようにしています」と話し、「（主なトレーニング方法は）パーソナルで気になる部位を重点的に教えてもらっています（笑）」と笑顔で語った。
