¡Ú¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡Û¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬£³°ÌÅ¾Íî´íµ¡¤È¡¡À¨¤¤¼¹Ç°¤Ç¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¸õÊä¤¬µÞÉâ¾å¡¡»Ù»ý¤¹¤ë½ÅÄÃ¡ÖÏ¢¹ç·³¡×¤Î¼ÂÌ¾¤¬¥¨¥°¤¤¡¡²Ï°æ¹î¹Ô¸µË¡Áê¤¬£Ô£Ö¸½¤ìÌÀ¤«¤¹
¡¡£²£°£±£¹Ç¯»²±¡Áª¤ò½ä¤ëÂçµ¬ÌÏÇã¼ý»ö·ï¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±ÉþÌò¤·¤¿²Ï°æ¹î¹Ô¸µË¡Áê¤È¡¢ÍºáÈ½·è¡Ê¼¹¹ÔÍ±Í½¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿ºÊ¤Ç¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î°ÆÎ¤»á¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡£¹î¹Ô»á¤Ï¡¢¾¾²¼À¯·Ð½Î¤ÎÀèÇÚ¤ËÅö¤¿¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö°ÂÇÜÁíÍý¤¬¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¿Î©ÇÉ¤ÊÀ¯¼£²È¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÎÓË§Àµ¿Ø±Ä¤¬À¨¤¤Àª¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¹î¹Ô»á¤Ï¡ÖºâÌ³¾Ê¡¢µÜÂôÍÎ°ì¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¡Ä¡×¤È¥¬¥Á¥¬¥Á¤ÎÃÄ·ë¥é¥¤¥ó¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¼¹Ç°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¹â»Ô¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È·èÁªÅêÉ¼¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¯¤é¤¤º£¡¢ÎÓ¿Ø±Ä¤¬¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÓ¿Ø±Ä¤ÏÅÞ°÷É¼¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤À¤«¤éºâÌ³¾Ê¡¢µÜÂôÍÎ°ì¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¤ÎÏ¢¹ç·³¤¬À¨¤¤ÎÏÆþ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£