先天性四肢欠損症のタレント・佐野有美さん（35）。生まれつき両腕がなく、短い両足にある計4本の指と口を使って家事などを行う姿を発信し、障害とともに生きるリアルを伝えている。

【画像】「乙武さんとはちょっと違う」四肢欠損で生まれた佐野さんの“全身写真”を見る

2020年には第一子を出産し、“四肢欠損ママ”としても積極的に活躍する佐野さんに、幼少期の思い出や20歳で知ったという「衝撃の事実」について聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）



“四肢欠損ママ”として積極的に情報発信を行っている佐野さん 写真提供＝本人、以下同

◆◆◆

――今日はよろしくお願いします。暑い日が続いていますが、ふだん使っている電動車椅子は、暑さは大丈夫ですか。

佐野有美さん（以降、佐野） 高温になった車の中にずっと積んでおくのは避けたほうがいいみたいです。バッテリーが搭載されているので。より危ないのは雷ですね。感電しちゃうかもしれないので、ゲリラ豪雨の予報とかには気をつけてます。

――佐野さんが電動車椅子を使っているのは、「先天性四肢欠損症」という生まれつきの障害ゆえですが、改めてどんな障害か教えてください。

佐野 よく「乙武（洋匡）さんと同じ障害ですか」と聞かれるんですけど、厳密にいうとちょっと違うんですね。

乙武さんは途中まで腕があって、成長期には骨が伸びる痛みを感じたそうなんですけど、私の場合、両肩から先が全くなくて。で、下半身は、短い左足に指が3本あるのと、左足よりさらに短い右足に指が1本ある、という状態です。

――ご両親は、妊娠中から障害についてはわかっていたんですか。

佐野 母が通院していたのがちょっと古い病院で、エコーがないかわりに、筒みたいなやつで生きているかどうか確認するだけだったらしいんですね。

なので、産んではじめて、私の四肢が欠損していると知ったそうです。

「私を殺そうとしてたの？」20歳で知った衝撃の事実

――四肢の欠損という障害以外は、健康体ではあった？

佐野 本当に四肢が欠損しているだけで、普通にオギャーと生まれて、体重も身長も平均的だったらしいです。

ただ、当時の先生たちもそういう赤ちゃんを取り上げたのは初めてだったみたいで、相当驚いたらしく。で、母親に今知らせると良くないだろうということで、すぐさまNICU（新生児集中治療室）みたいなところに連れて行かれたそうです。

実際、産後2日後くらいに母親がはじめて私のことを見た時、「もう見たくない、こんな子」みたいに言ったらしく。赤ちゃんの障害は自分のせいではないかと思い詰めて、窓から飛び降りようとしたとも聞きました。

――そうだったんですね。

佐野 でも、当時3歳だった姉の存在もあり、思いとどまったそうです。

父は父で、妻を支えたいけど育てる自信もないという葛藤を抱えていたらしく、ある時、生まれたばかりの私の口を手で塞ごうとしたらしいんです。でもその瞬間、ドラマみたいですけど、私がニコッと笑ったみたいで。

そこで我に返って、一旦は乳児院という、児童養護施設のような場所に預けることになったそうです。そこにいたのは1歳までだったので、全然覚えてないんですけどね。

――ちなみに、乳児院のことはいつ聞いたんですか。

佐野 20歳くらいの時です。本を出すためにライターさんと喋っている時に母親が普通に話しはじめて、「えーーっ!?」ってなりました（笑）。

――まさかのタイミングで知ったんですね。

佐野 母は「え、言ってなかったっけ？」みたいなノリでした。ちょっと天然なんですよ。子どもの頃に聞いてたらグレてたかもしれないので結果オーライかなとは思いつつ、「私を殺そうとしてたの？」「ってか、一度捨てられてたんだ……」とは思いましたよね。

ただ、この障害になるのって、100万分の1とか、すごい確率なんです。それも、事前に何も知らないまま突然生まれてきたとなると、本当に大変だっただろうなと。

手がない分、足を器用に使って生活

――乳児院を出て、ご家族と一緒に暮らし始めます。SNSでは当時の映像をアップされていますが、階段を器用に上っているのが印象的です。

佐野 当時はまだバランスが取れなかったので、あごを先に階段の上段に乗せて、長い方の左足を引っ掛けて「よいしょっ」と登るような感じでやっていたんです。あとは、赤ちゃん用の“ガラガラ”を左足の3本の指で持って遊んでたりもしていたみたいですね。

手がないのが当たり前だったので、自然と足を使っていたんです。

――食事やトイレといった部分はトレーニングして？

佐野 小学校に上がる前には、皆さんが手でやることを左足の3本の指で行うかたちで、食事も勉強もできるようになっていました。

最初こそ、足では難しいのではと、周りの人がいろんな器具を考案してくれたんですけど、私が進んで足でいろんなものをつかんだりしてたらしく、それを見た母が、「じゃあこの3本の指でできることを増やせばいいじゃん」となって、猛特訓がはじまったんです。

教育委員会から「受け入れ拒否」をされたことも

――幼少期、周りとの差を感じた瞬間はありますか。

佐野 私自身は保育園ではじめて感じたんですけど、実はその前、乳児院から私を引き取った後、しばらくずっと外に出てなかったらしいんです。

当時は今より世間の目が冷たかったというか、障害者に対する差別が結構あって、親が私を連れて外に出ると、指をさされたりじろじろ見られたり、「かわいそう」とかって声かけをされたりすることがしょっちゅうだったらしくて。

――それで、親御さんは佐野さんを外に連れて行かなかったと。

佐野 そうみたいです。でも、訪問してくれていた乳児院の先生から、「出ていかないと駄目でしょ！」と怒られたそうで。「これから有美ちゃんが大きくなるにつれて周りの助けも必要になってくるんだから、外に出て行ってお母さんが明るくいかなきゃ！」と励ましてくれたことで、両親も徐々にたくましくなったんでしょうね。

――佐野さん自身は保育園ではじめて周囲と自分との差を感じたということでしたが、何かきっかけがあったんですか。

佐野 保育園に行く前までは「肢体不自由児施設」に通っていて、そこは脳性麻痺の子や知的障害の子とか、いろんな子が周りにいる環境だったんですね。「みんな違うから、逆にみんな一緒」みたいな感じで、自分だけが違う意識は全然なかったんです。

その後、年長の1年間だけ保育園に通い出したとき、周りの子たちから、「なんで手足がないの？」「お化けだ」「怖い」とか、すごくいろいろな言葉を言われて。「えっ、私ってそんなに皆と違うの？」と、初めてショックを受けたと思います。

ただ、子どもって純粋だから、一度ちゃんと説明すれば納得するんですよね。

――佐野さんご自身が説明をして？

佐野 いえ、両親が一生懸命説明してくれましたね。

今は一般校の中に支援学級があるくらい、障害児の受け入れ体制が整っていますけど、当時は前例がないということで、小学校に上がる際、教育委員会から受け入れ拒否されて。でも、両親が教育委員会や学校と交渉してくれて、入学できました。

あと、その小学校は、当時通っていた保育園から遠かったんです。そこで、小学校の近くの保育園に体験入園して、あらかじめ友だちを作ったうえで入学できるようにも両親が気を利かせてくれました。事前に環境を整えてくれたこともあり、小学校は本当に楽しく通うことができたんです。

「怖い」「何で手がないの？」と言われ続け……

――高学年になって下の子が入ってくる際も、随時説明をしていた？

佐野 1、2年生って本当に好奇心旺盛なんで、「怖い」「なんで手がないの？ 足がないの？」って言ってくるんですけど、そういうときは私の友だちが守ってくれました。私自身、もう言われ過ぎて、「はいはい、また来た」みたいな感覚になっていましたし、そこまで気にしませんでした。

ただ、高学年になるにつれて、だんだんと「手も足もない自分は口で勝つしかない」と思うようになり、友だちにも横暴になっていって、“女王様”になってしまったんですよね。

――“女王様”とは、どんな感じだったんですか。

佐野 たとえば友だちがサッカーとかバスケをしようものなら、「私できないじゃん。私が出来る遊びをしてよ」みたいな感じで、自分の行動範囲に友だちを縛り付けるような態度を取ってたんです。

そうしたら、「もう有美についていけない。無理」と言われて、一人になっちゃったんですね。

――友だちからNOを突きつけられてしまったと。

佐野 同じ頃、お風呂で自分の全身をはじめてちゃんと見たんです。もちろん、今までもずっと見ていたはずなんですけど、まじまじと見たとき、すごいショックを受けちゃって。「私ってこんな体なの？」みたいな。

嘘みたいですけど、自分から見た世界は五体満足の子たちばかりだったので、完全に我を忘れてたんです。

〈「待ち合わせした男子が『ごめん、やっぱ無理』と逃げちゃって…」両腕がなく、両足の指は計4本の“先天性四肢欠損症”女性（35）が「恋愛への苦手意識」を克服できたワケ〉へ続く

（小泉 なつみ）