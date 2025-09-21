格安SIMを検討すべきタイミングはいつ？「機種変更」と「更新月」がカギになる!?

スマホ料金が高いと感じたら見直すべき

スマホ代が家計に影響していると感じたら、それは見直しのサインです。

総務省の「携帯電話の料金等に関する利用者の意識調査」によると、2021年時点の1人あたりのスマートフォン通信料金は月平均約3297円。

一方で、格安SIMのプランは月1000円台から利用可能で、年間で数万円の節約につながることが分かります。

現在の格安SIMの通信環境は、問題なく快適に使用できるため、一度乗り換えてしまえば通信環境はそのままでスマホ料金の見直しができる可能性が高いです。



格安SIMに乗り換えるベストなタイミングは2つ

格安SIMへの乗り換えは、思い立ったときにすぐ行動するのも一つの手ですが、よりスムーズかつお得に移行するにはタイミングを見極めることが重要です。



・スマホの機種を買い換えるとき

・契約の更新月や違約金なしの期間

特におすすめしたいのが、以上の2つのタイミングです。



スマホの機種を買い換えるとき

スマホの寿命は、おおよそ3～5年。バッテリーの劣化やOSのサポート終了などを機に買い替えを検討する方も多いのではないでしょうか。

このタイミングで、通信会社も同時に見直すといいでしょう。機種購入と通信費の見直しを同時に行えば、無駄なく乗り換えが可能です。



契約の更新月や違約金なしの期間

大手キャリアでは、過去に2年契約と違約金制度がセットになっているプランが主流でした。

現在は、総務省の指導により違約金が大幅に緩和されていますが、契約内容によっては乗り換えのタイミングで費用が発生することがあります。そのため、自分の契約状況（更新月・解約金の有無）を事前に確認しておくことが大切です。

違約金がかからない更新月や、分割端末の支払いが終わるタイミングでの乗り換えがおすすめです。



乗り換えに失敗しないために押さえておきたい注意点

格安SIMに乗り換える時に、押さえておきたい注意点は、以下の3つです。



・端末の対応状況を把握

・通信エリアと速度の確認

・自分の利用スタイルに合ったプラン選択

それぞれ解説します。



端末の対応状況を把握

格安SIMがすべての端末で使えるわけではありません。特に古い機種や一部のキャリア専用端末は、SIMロック解除が必要な場合もあるため注意しましょう。



通信エリアと速度の確認

格安SIMは大手キャリアの回線を借りているため、地域や時間帯によって通信速度が落ちることがあります。レビューや公式情報をチェックしてください。



自分の利用スタイルに合ったプラン選択

たとえば動画視聴が多い人は大容量プラン、通話が中心の人は通話定額オプションの有無などを確認すると、より快適に使用できます。



タイミングを見極めて、格安SIMに乗り換えよう

格安SIMは、機種変更や更新月といったタイミングで、乗り換えを検討しましょう。「スマホ料金が高い」と感じたら、ぜひ一度、格安SIMの導入を検討してみてはいかがでしょうか？



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー