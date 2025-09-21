『アメトーーク！』2時間SPで“踊りたくない芸人”が集結！ゲストに不満タラタラ「運動神経悪いのに…」

本日9月21日（日）、『アメトーーーーク！ 踊りたくない芸人 2時間SP』が放送される。

今回は、メンバーのなかでは踊れる証で唯一ジャケットを着用した陣内智則を筆頭に、「運動神経悪い芸人」からの越境留学組・後藤輝基（フットボールアワー）＆塙宣之（ナイツ）、ミスターばたつき・小宮浩信（三四郎）、“先生ガン見”でおなじみの阪本（マユリカ）、クネクネ屋・加賀翔（かが屋）、動きがカチカチの三島達矢（すゑひろがりず）、そして力が入りすぎてドタバタする酒井貴士（ザ・マミィ）が集結し、さまざまな課題曲に挑む。

ずっと「踊りたくない！」と言い続けているメンバーは、「運動神経悪いのになんでそっち側!?」と、MC側ゲスト・田村淳に不満タラタラ。「運動神経とダンスはまったく関係ないから！」と反論する淳と“踊れる・踊れない論争”が勃発することに。

また、「“踊りたくない”なんて人生損してる！」と断言する末澤誠也（Aぇ! group）や、「5歳からやっているのでダンス歴は16年」というCHIKA（HANA）、2人の超踊れるゲストからレクチャーを受けた芸人たちは、スタジオでもダンスに挑むのだが…。

◆人気曲のダンスに悪戦苦闘！

まずは基本のステップからチャレンジスタート。

しかしまったくできない後藤の挑戦を見た阪本が「なんでこんなできへんの!?もう見てられへん！」と、自分を棚に上げてイライラ。すると塙まで「あんなに漫才はうまいのにね（笑）」と苦笑する。

一方、そんな塙は自分のあまりのダメさ加減に苛立ちを通り越して、悟りの境地に到達して…。そんななか、小宮がアレンジを加えてお手本を見せたCHIKAに物申すひと幕も。

その後、SnowManの『HELLO HELLO』では、末澤が動きの硬い三島に「体の力を抜いて！」とアドバイス。一緒に踊ってみることになるのだが…。

また、FRUITS ZIPPERのバズり曲『わたしの一番かわいいところ』では、加賀の才能が開花することに。一方、彼女たちと番組で共演していた“公式お兄ちゃん”阪本は、「1回踊ったことがある」と自信満々だ。

続く、こっちのけんとの『はいよろこんで』では、大ブームを巻き起こしたギリギリダンスに挑戦。「みんな踊ってるから簡単やと思ってナメてた…」という陣内は、ジャケット組の意地を見せられるのか？

ほか、「踊りたくない芸人 平成ヒット曲ダンスメドレー」では、芸人たちがモーニング娘。や氣志團、嵐らの大ヒットした楽曲に挑む。

そして「踊りたくない芸人」名物の全員で1曲踊ってみるシリーズ、「皆で『ミセス』を踊ろう♪」も実施。Mrs. GREEN APPLEの『ダンスホール』に挑む。

うまく踊れたところをつなげたバージョンとリアルな仕上がりバージョンを大公開。すると、そのVTRを見た芸人たちは…？