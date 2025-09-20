Åìµþ£Ö¤ËMB¤ÎÀ®ÅÄÂçÃÏ¤¬ÆþÃÄ¡ª¡¡Å·¹ÄÇÕ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é½Ð¾ìÍ½Äê¡¡
¡¡20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»ÒÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤ÎÀ®ÅÄÂçÃÏ¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤ÎÀ®ÅÄ¤Ï197cm¤ÎMB¡£¶ÍÀ¸¾¦¶È¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÃæ±û³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅ·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ´ØÅì¥Ö¥í¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é½Ð¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024-25¥·ー¥º¥ó¤ò8¥Áー¥àÃæ8°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿ÅìµþⅤ¡£¿·¤¿¤ÊÀïÎÏ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¥êー¥°Àï¤Ø¤ÈÄ©¤à¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë