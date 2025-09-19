»³Íü³Ø±¡ÂçÎ±³ØÃæ¤Ë¡ÖÀÈï³²¼õ¤±¤¿¡×¡¢¥«¥Ê¥À¿Í½÷À2¿Í¤¬ÄóÁÊ Ìó3000Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þµá¤á¡ÄÅìµþÃÏºÛ
»³Íü³Ø±¡Âç¤ËÎ±³ØÃæ¡¢ÃËÀ¤Î¶µ°÷¤ä³ØÀ¸¤«¤éÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¿Í½÷À2¿Í¤¬9·î19Æü¡¢Âç³Ø¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í¤ä¶µ°÷¡¢³ØÀ¸¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢·×Ìó3000Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£
¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡ÖÂç³Ø¤ÏÈï³²¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤¤¡¢±£¤Ú¤¤¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¡£Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³°ãÈ¿¤Ê¤É¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³Íü³Ø±¡Âç¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¡¢¸µÎ±³ØÀ¸¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í½÷À¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÎ±³ØÀ¸¤«¤éÀË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¤äÁê¼ê¤ÎÎ±³ØÀ¸¤òÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§ËÜÊ¸¤Ë¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀË½ÎÏ¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡ü¸¶¹ð½÷À¡Ö²¿ÅÙ¤â¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¥»¥¯¥Ï¥é¼õ¤±¤¿¡×
ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶¹ð¤Î1¿Í¡¢¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ï18ºÐ¤À¤Ã¤¿2015Ç¯¡¢»³Íü³Ø±¡Âç¹ñºÝ¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä³ØÉô¤ÎÎ±³ØÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾©³Ø¶â¼èÆÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê²ÊÌÜ¤Î½¬ÆÀ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³°¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¶µ°÷¤«¤é½¸ÃæÅª¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ØÆ³¤Ç¤¤ë¶µ°÷¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¶µ°÷¤Ï»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥é¥ê¡¼¤µ¤ó¤ò¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ó»Ï¤á¡¢¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢½ÉÇñ¤òÇ÷¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ÀÜ¿¨¤òµñÈÝ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÇÉÔÅö¤ÊÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤ä¡¢ÉÑÈË¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÇÌ¿Îá¤¹¤ë¤Ê¤É¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¶µ°÷¤Ï¡Ö½Ð¿È¹ñ¤Ç²ÈÂ²¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤¿¿ÍÊª¤ò¾Ã¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢¥Ò¥é¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ò¥é¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¤ËÈï³²¤ò¿½¹ð¤·¤Æ¡¢¥»¥¯¥Ï¥é°Ñ°÷²ñ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÆ±»Î¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ü¸¶¹ð½÷À¡ÖÂç³Ø¤Ï½÷»Ò³ØÀ¸¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¸¶¹ð¤Î½÷À2¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤Î»ÊË¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤·¤¿¡£
¥Ò¥é¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢ÄóÁÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬³ØÉô¤ÎÀèÀ¸¤«¤é²¿¥«·î¤â¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¤Þ¤ÀÌ¤À®Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
Âç³ØÂ¦¤Ï»ä¤«¤é¤ÎÈï³²¿½¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ä¤Î°ÂÁ´¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¤¢¤Î´÷¤Þ¤ï¤·¤¤»þ´ü¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ë¡Äî¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤Î»ö·ï¤Î¤¢¤È¡¢²¿¿Í¤â¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¶µ°÷¤äÆ±µéÀ¸¤«¤éÀË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë»ö·ï¤¬¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤Ï½÷»Ò³ØÀ¸¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯²¿¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏÂç³Ø¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¡ü¡Öº£Æ±°Õ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤¿¤¬¡¦¡¦¡¦
¤â¤¦1¿Í¤Î¸¶¹ð¡¢¥µ¥é¡¦¤Ú¥µ¥É¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¡¢1Ç¯´Ö¤Î¸ò´¹Î±³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿¡£
ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥é¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯¡¢³ØÆâ¤Î¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢Í§¿Í´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃË»Ò³ØÀ¸¤«¤é¥ï¥¤¥ó¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ°û¼ò¤·¡¢¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¥¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥é¤µ¤ó¤òÃË»Ò³ØÀ¸¤ÏÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÃË»ÒÎÀ¤Î¼«¼¼¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤À¡£ÍâÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥µ¥é¤µ¤ó¤Î°áÉþ¤òÃ¦¤¬¤·¤¿¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥é¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆ±°Õ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈµñÈÝ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË»Ò³ØÀ¸¤Ï¡Ö¤â¤¦Éô²°¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤«¤é¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÊ¤¤¤Èï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î´Ö¡¢¥µ¥é¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤â¡ÖNo¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤¿¤¬¡¢ÃË»Ò³ØÀ¸¤Ï¡Ö²¶¤¬Ç§¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢No¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¹Ô°Ù¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÍâÄ«¡¢¥µ¥é¤µ¤ó¤ÏÃË»Ò³ØÀ¸¤òÅÜ¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢·Þ¹ç¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ò¤È¤ê¤Ä¤Ä¡¢Éô²°¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¡£
ÅöÆü¡¢ÃË»Ò³ØÀ¸¤Ï¥µ¥é¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Î¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¥µ¥é¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢³ØÆâ¤Î³ØÀ¸¥µ¥Ý¡¼¥ÈÁë¸ý¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´ºº³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë3¥«·î¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÊÝ¸î¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÛÎ¸¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥é¤µ¤ó¤ÏÃË»Ò³ØÀ¸¤«¤éºÆ¤ÓÀ²Ã³²¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤«¤é¡¢³ØÆâ¤òÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢µ¢¹ñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡ü¸¶¹ð½÷À¡Ö²Ã³²¼Ô¤Ë½èÊ¬¤Ê¤¯¡¢ÁÊ¾Ù¤ò·è°Õ¡×
¥µ¥é¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ï²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â®¤ä¤«¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê½èÊ¬¤ò¤·¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²Ã³²¼Ô¤¬ÀË½ÎÏ¤ÎÄ¾¸å¤Ë²Ã³²¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¡£
Âç³Ø¤â¶µ¼ø¤â¡ØÃæÎ©¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¾Î¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤ÎÊÝ¸î¤òµñ¤ß¡¢Ä´ºº¤Ë3¥«·î¤â¤«¤«¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Èï³²¿½¹ð¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¥«¥Ê¥À¤Î½êÂ°Âç³Ø¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö·ï¤«¤é1¥«·î¤â·Ð¤Ã¤¿¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤éµ¢¹ñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë°ìÀÚ¤Î½èÊ¬¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬º£Æü¡¢¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Î½÷À¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀË½ÎÏ¤Ë¡ØÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡Ù¤È¼¨¤¹¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
¡ü³Ø¹»Ë¡¿Í¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
»³Íü³Ø±¡Âç¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í¡Ö C2C Global Education Japan¡× ¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÁÊ¾õ¤¬ËÜË¡¿Í¤ØÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ÜºÙ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¸µÎ±³ØÀ¸¤Î¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥Ù¥ë¥¯¤µ¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯Î±³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤éÀË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æµ¯¤³¤·¤¿ÁÊ¾Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·¸ÁèÃæ¤Î°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£