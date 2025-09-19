ÅíÅ´»Ë¾åºÇÂç¡ªÌó1000±Ø¡¦6000Êª·ï¼ýÏ¿¤Î¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´2¡Ù¤¬11·îÈ¯Çä¡¢ÅìÆüËÜÊÔvsÀ¾ÆüËÜÊÔ¤É¤Ã¤Á¤¬Ç®¤¤¡©
¡ÖÅíÂÀÏºÅÅÅ´¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´2 ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ®¤â ¤¤Ã¤È¤¢¤ë¡Á¡Ù¤¬2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ëÌó1000±Ø¡¢6000·ï°Ê¾å¤ÎÊª·ï¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢½é¤Î¡ÖÅìÆüËÜÊÔ¡×¡ÖÀ¾ÆüËÜÊÔ¡×¤Î2¥Þ¥Ã¥×¹½À®¤ò¼Â¸½¡£Nintendo Switch 2¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¿·µ¡Ç½¡Ö¤Ò¤í¤Ó¤í¥Þ¥Ã¥×¡×¤ä¡Ö¤ª¤¹¤½¤ï¤±ÄÌ¿®¡×¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û½é¤Î¡ÖÅìÆüËÜÊÔ¡×¡ÖÀ¾ÆüËÜÊÔ¡×¤Î2¥Þ¥Ã¥×¤ò¼ýÏ¿
¢£ÎáÏÂÄêÈÖ¤ÎÌó3ÇÜ¡ªÅìÀ¾2¥Þ¥Ã¥×¤Ç¡È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ®¡É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â
Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô400ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´ ¡Á¾¼ÏÂ Ê¿À® ÎáÏÂ¤âÄêÈÖ¡ª¡Á¡Ù(°Ê²¼¡¢¡ØÅíÅ´ ÎáÏÂÄêÈÖ¡Ù)¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«5Ç¯¡£¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´2¡Ù¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÂçºî¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Êª·ï±Ø¿ô¤Ï¡ØÅíÅ´ ÎáÏÂÄêÈÖ¡Ù¤ÎÌó3ÇÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¤ª¤è¤½1000±Ø¤ò¼ýÏ¿¡£Êª·ï¿ô¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Î¤Ù6000·ï°Ê¾å¤È¤¤¤¦·å°ã¤¤¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÅìÆüËÜÊÔ¡×¡ÖÀ¾ÆüËÜÊÔ¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¤Ç¤â¡ØÅíÅ´ ÎáÏÂÄêÈÖ¡Ù¤ò¾å²ó¤ëÊª·ï±Ø¿ô¡¦Êª·ï¿ô¤ò¸Ø¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢³«È¯¿Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ®¤â ¤¤Ã¤È¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÇÄÌ¤ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÄ®¤â¡¢º£ºî¤Ç¤ÏÊª·ï±Ø¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¥Þ¥Ã¥×¤ÎÉ½¸½¤â¤µ¤é¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ·Á¤ä¹½Â¤Êª¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¶³¦Àþ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤ÈÃÏÍý¤ÎÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¿Ê²½¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¥®¥ç¡¼¥¶ÂÐ·è¤«¤é³¤ÄìÃµ¸¡¤Þ¤Ç¡¢ÅìÀ¾¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤´ÅöÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È
ÅìÀ¾2¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ºÅìÆüËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Ã¥»¥ë¼Ö¥«¡¼¥É¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¹ëÀã¤ò¿Ê¤à¡ÖÅßµ¨¤ÎËÌ³¤Æ»¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢±§ÅÔµÜ¤ÈÉÍ¾¾¤Î¥®¥ç¡¼¥¶²°¤µ¤ó¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Æ±»Î¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö±§ÅÔµÜ¤ÈÉÍ¾¾¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
°ìÊý¤ÎÀ¾ÆüËÜÊÔ¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö³¤¾å±²Ä¬±Ø¡×¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤ÆÀø¿å´Ï¤Ç³¤ÄìÃµ¸¡¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢µþÅÔ»°Âçº×¤ê¤äÂçºå¤Î¤À¤ó¤¸¤êº×¤ê¤Ê¤É¡¢´ØÀ¾¤ÎÅÁÅýÅª¤Êº×¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÂçÉýÁýÎÌ¤µ¤ì¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÎò»Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ï·×63Ì¾¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡ÖÌ¾»º²ø½Ã¡×¤Ï·×39ÂÎ¤È¡¢¤É¤Á¤é¤â²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¡£ÄêÈÖ¤Î°Î¿Í¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤·¤«ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥í¡¼¥«¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¿·¥Ü¥ó¥Ó¡¼4ÂÎÅÐ¾ì¡ªÅìÀ¾¤Ç°Û¤Ê¤ë°¹Ô¤ËÍ×Ãí°Õ
ÅíÅ´¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÉÏË³¿À¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥ó¥Ó¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤Ï¤º¤»¤Ê¤¤¡£º£ºî¤Ç¤Ï³Æ¥Þ¥Ã¥×¸ÂÄê¤Î¥²¥¹¥È¥Ü¥ó¥Ó¡¼¤¬2ÂÎ¤º¤ÄÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ÅìÆüËÜÊÔ¤ÇÆÃ¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Î¤¬¡Ö¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥Ü¥ó¥Ó¡¼¡×¡£¤Ê¤ó¤È½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤Î¼ý±×Î¨¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°¹Ô¤òÆ¯¤¯¡£¤»¤Ã¤«¤¯¹â¼ý±×Êª·ï¤òÇã¤¤Àê¤á¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥Ü¥ó¥Ó¡¼¤Ë¤Ä¤«¤ì¤¿¤éÂçÀÖ»ú¤Ë¡Ä¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¥Ð¥¯¥ì¥Ä¥Ü¥ó¥Ó¡¼¡×¤Ï¡¢7¥Þ¥¹Æ°¤¯¤ÈÇúÈ¯¤·¤Æ¼þ°Ï¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»þ¸ÂÇúÃÆ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ÷Î¥´¶¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
À¾ÆüËÜÊÔ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡Á¡Á¥¹¥Ü¥ó¥Ó¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆÃÄê¤Î±Ø¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Ø¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê»ß¤Þ¤Ã¤¿¤éÂçÂ»³²¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥Ü¥ó¥Ó¡¼¡×¤Ï¡¢Ëè·î¤ª¶â¤ò°ìÄê³Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ç¥Ó¥ë·Ï¥«¡¼¥É¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë°Ëâ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¥«¡¼¥É¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Æñ¤·¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¼ê»¥´ÉÍý¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£Nintendo Switch 2ÂÐ±þ¡ª¿·µ¡Ç½¤ÇÅíÅ´¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½
º£ºîºÇÂç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡¢Nintendo Switch 2¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤âÃ±¤Ê¤ëÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Nintendo Switch 2 Edition¸ÂÄêµ¡Ç½¤¬3¤Ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡Ö¤Ò¤í¤Ó¤í¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¹¤¤»ëÅÀ¤Ç¥Þ¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ¡Ç½¡£±ó¤¯¤Î±Ø¤Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¸«ÅÏ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤ª¤¹¤½¤ï¤±ÄÌ¿®¡×¤Ï¡¢¡ØÅíÂÀÏºÅÅÅ´2¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í§Ã£¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¡È¤ª¤¹¤½¤ï¤±¡É¤·¤Æ¡¢ºÇÂç4¿Í¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡ÖÅíÅ´3Ç¯·èÀï¡ª¡×¤Î1Ç¯ÌÜ¤ò¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤òÍ¶¤¦¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¤½¤·¤ÆÈ¯ÇäÆü°Ê¹ß¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÇÅëºÜÍ½Äê¤Î¡Ö¥«¥á¥é¥×¥ì¥¤¡×¡£ÊÌÇä¤Î¡ÖNintendo Switch 2 ¥«¥á¥é¡×¤Ê¤É¤ÎUSB¥«¥á¥é¤òÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¥ì¥¤Ãæ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÉ½¾ð¤¬²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÉÏË³¿À¤¬¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö¤ÎÀäË¾´é¤ä¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ë°ìÈÖ¾è¤ê¤·¤¿»þ¤Î¥É¥ä´é¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
Nintendo Switch¥æ¡¼¥¶¡¼¤â°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÖNintendo Switch 2 Edition ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥Ñ¥¹¡×(1000±ß)¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤«¤é¤³¤ì¤é¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏSwitchÈÇ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¡¢Nintendo Switch 2¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤À¡£
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡õÁá´üÆÃÅµ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Ê£»¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢À°Íý¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Nintendo SwitchÈÇ¤Ï¡¢Î¾¥Þ¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤¿¡ÖÅìÆüËÜÊÔ¡ÜÀ¾ÆüËÜÊÔ¡×(7980±ß)¡¢¡ÖÅìÆüËÜÊÔ¡×(6430±ß)¡¢¡ÖÀ¾ÆüËÜÊÔ¡×(6430±ß)¤Î3¼ïÎà¡£¤É¤Á¤é¤«ÊÒÊý¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤¢¤È¤«¤éÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ò3500±ß¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
Nintendo Switch 2 Edition¤Ï¡ÖÅìÆüËÜÊÔ¡ÜÀ¾ÆüËÜÊÔ¡×(8980±ß)¤Î¤ß¡£¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¼°¤Ê¤Î¤ÇÄÉ²Ã¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÆüËÜÊÔ¤Ë¤Ï¡ÖÅìÆüËÜ¥°¥ë¥á¹æ¡×¡¢À¾ÆüËÜÊÔ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¥á¹æ¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎó¼Ö¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£Î¾ÊýÍß¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÎ¾¥Þ¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤è¤¦¡£
(C)¤µ¤¯¤Þ¤¢¤¤é (C)Konami Digital Entertainment (C) Nintendo
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
