¡ÚÌ¡²è¡Û»Ò¶¡¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡ÖÀ¸Æù¡×¡ÖÈ¯¶¸¡×¡ÖÇÛÅÅÈ×¡×¡©¡¡ÃÏÊý°ø½¬Â¼¥Û¥éー¡Ø²ø°ÛÉô ～M¸©Y»Ô¤Î²ø¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～¡ÙÃÂÀ¸
¡¡´ñÌ¯¤ÊÌ¾Á°¤ò¤â¤Ä»Ò¶¡¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ®¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿1¿Í¤Î¾¯½÷¡£²¼¹»Ãæ¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î»³±à¸Ï±à¡Ê¤ä¤Þ¤¾¤Î ¤«¤ì¤ó¡Ë¤«¤é¡ÈÀäÂÐ¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤ÈÃé¹ð¤µ¤ì¡Ä¡Ä¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø²ø°ÛÉô ～M¸©Y»Ô¤Î²ø¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～¡Ù¤òÆÉ¤à
¡¡Âç¤¤ÊÆæ¤¬±£¤µ¤ì¤¿Ä®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿·»²¼Ô¤Î¾¯½÷¤¬²ø°Û¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Ì¡²è¤¬X¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤ÏÌ¡²è²È¤Ç¤¢¤ë¤µ¤ê¤¤¡¦B¡Ê@danny_2011rs¡Ë»á¤¬¡¢¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¹¤ëÌ¡²è¡Ø²ø°ÛÉô ～M¸©Y»Ô¤Î²ø¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～¡Ù¤ÎÂè°ìÏÃ¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÏºîÉÊÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¤äºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²ø°Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤ê¤¤¡¦B»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÀÄÌÚ·½²ð¡Ë
ーーËÜºî¤òÁÏºî¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤ê¤¤¡¦B¡§¸µ¡¹ËÜºî¤Ï¡¢»ä¤¬Æ±¿Í»ï¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇKADOKAWA¤ÎÊÔ½¸¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥Û¥éー¤Ë¡¢¡ÈÂ¾¿Í¤ÎÌ¿¤òº¹¤·½Ð¤»¤ÐÂ¼¤ò½Ð¤é¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¥Ç¥¹¥²ー¥àÍ×ÁÇ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÀßÄê¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤ê¤¤¡¦B¡§¼Â¤ÏÆ±¿Í»ï¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¿º¢¤ÎËÜºî¤Ë¤Ï¡¢°ø½¬Â¼Åª¤ÊÀßÄê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²ø°ÛÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë2¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¡¢¤¿¤À²ø°Û¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÏ¢ºÜÈÇ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¥Ñ¥ó¥Á¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Û¤«¤Ë¤â¿Í´Ö¤ò½Ð¤½¤¦¤È¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡¢°ø½¬Â¼¤ÎÀßÄê¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¡²è¤Ã¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¿Í´Ö¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¥É¥é¥ÞÅª¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ø°Û¤ÈÂÐ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢²ø°Û¤ò´Ö¤Ë¶´¤ó¤Ç¿Í´Ö¤ÈÂÐ¤¹¤ëÊý¤¬¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿Í´Ö¤ÏÁ´°÷¤¬¤¿¤À°¼Ô¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿®Ç°¤äÅ¯³Ø¤¬¤¢¤ë¡£¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤ÏÅ¨¤«Ì£Êý¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í´ÖÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤â½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉÔµ¤Ì£¤Ê²ø°Û¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤µ¤ê¤¤¡¦B¡§ÉáÃÊ¤«¤éÉÝ¤¤¤Ê¤È¤«ÉÔµ¤Ì£¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥á¥â¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤½¤ÎÅÔÅÙÇ±¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Û¥éーºîÉÊ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°ú¤½Ð¤·¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÜºî¤Ï²ø°Û¤ò¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¿§¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç·ë¹½¥¹¥Èー¥êー¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤á¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤ÇËè²ó´èÄ¥¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤µ¤ê¤¤¡¦B»á¼«¿È¤¬ËÜºî¤Î¤Ê¤«¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¤µ¤ê¤¤¡¦B¡§Âè°ìÏÃ¤À¤È¡¢¸Ï±à¤µ¤ó¤¬É¿ÊÑ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¸Ï±à¤µ¤ó¤ò²ø¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤Ï¤³¤Î¥³¥Þ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー¤µ¤ê¤¤¡¦B»á¤¬Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤ê¤¤¡¦B¡§½é¤á¤ÆÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢Êª¸ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤¿Êª¸ì¤òÉ½¸½¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤ÆÌ¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï²èÎÏ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
ーーËÜºî¤Î¤è¤¦¤Ê¥Û¥éーÌ¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¤µ¤ê¤¤¡¦B¡§Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥Û¥éー±Ç²è¤È¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ñ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î²øÃÌ¤È¤«ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤È¤«¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥éー¤Ç»ä¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤¬¡¢ÉÝ¤¤²¿¤«¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢Áø¶ø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤ó¤È¤«¹³¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤â¤½¤³¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¹Í¤¨»Ï¤á¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÈÄ®¤Î¼ö¤¤¤ò²ò¤¤¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò²òÊü¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼´¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜºî¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤ê¤¤¡¦B¡§ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¡¢Í½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤êÂ³¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç¶Ã¤¤Î¤¢¤ëÌ¡²è¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà=ÀÄÌÚ·½²ð¡Ë