【グラビア】さかいゆりやさん、日比谷萌甘さんのアザーカット！ ヤンチャンWebのグラビア公開
9月15日～9月19日 公開
(C)木下昂一（秋田書店）
秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを9月15日から9月19日にかけて公開した。
メンズマンデーには松本寛也さんが登場。さかいゆりやさんの「別冊ヤングチャンピオン10月号」アザーカット、日比谷萌甘さんの「ヤングチャンピオンNo.18」アザーカットも掲載されている。
また「今月の一推しグラビアン」では小日向ゆりさん、「ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン」では近衛りこさんがグラビアを披露している。【メンズマンデー】
松本寛也さん【「別冊ヤングチャンピオン10月号」アザーカット】
さかいゆりやさん【「ヤングチャンピオンNo.18」アザーカット】
日比谷萌甘さん【今月の一推しグラビアン】
小日向ゆりさん【ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン】
近衛りこさん
