9月15日～9月19日 公開

秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを9月15日から9月19日にかけて公開した。

メンズマンデーには松本寛也さんが登場。さかいゆりやさんの「別冊ヤングチャンピオン10月号」アザーカット、日比谷萌甘さんの「ヤングチャンピオンNo.18」アザーカットも掲載されている。

また「今月の一推しグラビアン」では小日向ゆりさん、「ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン」では近衛りこさんがグラビアを披露している。

【メンズマンデー】

松本寛也さん

【「別冊ヤングチャンピオン10月号」アザーカット】

さかいゆりやさん

【「ヤングチャンピオンNo.18」アザーカット】

日比谷萌甘さん

【今月の一推しグラビアン】

小日向ゆりさん

【ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン】

近衛りこさん

(C)木下昂一（秋田書店）

(C)佐藤容平（秋田書店）

(C)大薮達也（秋田書店）

(C)久松大介（秋田書店）

