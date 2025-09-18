この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『マニアック天気』にて、気象予報士の松浦悠真氏が『【１ヶ月予報】猛暑収まるも平年よりはかなり高い気温 そして前線＆台風で大雨』と題し、9月18日に発表された1ヶ月予報について詳しく解説した。松浦氏は、今後の1ヶ月は「全国的に高温が続き、さらには降水量も多くなる見通し」と述べ、秋雨前線や台風による大雨への警戒を呼びかけた。



松浦氏は冒頭、「この先1ヶ月も高温の予想となっております。そして雨の量がですね、多くなるというところで」と説明。9月前半は少雨傾向だったが「10月にかけて多雨傾向に変わる」と最新の見通しを報告した。「全国的に高温予想で、特に北海道や日本海側も含め、70～80％の高確率で高温になる」と強調。高温に関する早期天候情報も発表されており、農作物などへの影響にも言及した。



降水量については「全国的に多雨傾向だが、特に北日本・東日本・日本海側・北陸では平年並みか多くなる」として、秋雨前線や湿った空気が入りやすい状況になっていることを分析。加えて「秋雨前線による大雨、もしくは熱帯擾乱（台風など）接近による大雨に特に注意が必要な1ヶ月になる」と警鐘を鳴らした。



現状の要因として、松浦氏は「南シナ海付近やフィリピン沖などでは熱帯の対流活動が活発。太平洋高気圧の張り出しが強く、季節の進行が例年より遅い」「湿った南東の風が入りやすく、台風発生の増加や秋雨前線の形成が重なり、集中豪雨のリスクがある」と説明した。さらに、「10月に入ってからの台風の接近には非常に注意した方が良さそう」と述べ、「これから接近してくる台風は勢力をあまり落とさずに近づいてくる可能性がある」と警戒感を示した。



「気温は高いとはいえ、9月のように猛暑日が続発する感じではないが、例年よりは高い。そのため農作物への影響も懸念される」と指摘。日照時間についても「多雨の割には少なくはなく、むしろ西日本から東日本は平年よりやや多い予想」だが、「雨は“降る時に一気に降る”集中型の大雨となる可能性がある」としている。



動画の最後には、「全国高温、そして全国多雨ということになっていきそうです。秋雨前線の影響が出てきやすくなりますので、雨の降り方には注意していきましょう」と改めて注意喚起。「マニアック天気では、よりマニアックな情報を提供するメンバーシップも導入しているので、超マニアックな天気情報が気になる方はぜひ加入してください」とチャンネルへの参加も呼びかけ、締めくくった。