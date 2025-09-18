2025年9月17日、世界各国に在住する日系人が集まり親睦を深める会合「第65回海外日系人大会」に秋篠宮ご夫妻が出席された。会場にはブラジルやハワイ、ペルーなど、約160人の参加者が集まった。秋篠宮ご夫妻は交流会で乾杯のあと、参加者と懇談された。

紀子さまは、ベージュとライトグレーのグラデーションカラーの生地に黒いボーダーがプリントされたワンピースをお召しに。ランダムなボーダーの幅や太さが、カジュアルすぎず、洗礼されたデザインにしている。色合いや柄などが秋らしさを感じさせる一着だった。

また、このワンピースには女性に嬉しい”細見え”ポイントがある。衿ぐりから続くプリーツは、縦のラインを強調するので着痩せ効果が期待でき、ワンピースと同じ生地のベルトは、スタイルアップ効果があるウエストマークとして機能している。

アクセサリーはパールをチョイスし、華やかさと上品さをプラス。手にされた光沢感のあるサテン生地のようなバッグがフォーマルさを演出していた。

フォーマルな雰囲気でありながら、華やかさを主張しすぎない、秋の会合に相応しいバランスのとれたコーデだった。