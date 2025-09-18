RGBライティング搭載！PowerA(TM)「PC＆クラウドゲーミング向けワイヤレスコントローラー2機種」

アコ・ブランズ・ジャパンは、アメリカのゲーミングアクセサリーブランド「PowerA(TM)」(パワーエー)より、PC＆クラウドゲーミング向けのワイヤレスコントローラー2機種と、Amazon限定のXboxライセンスモデル1機種を、2025年10月7日より順次発売します。

PowerA(TM)「PC＆クラウドゲーミング向けワイヤレスコントローラー2機種」

「バトル・ドラゴン」シリーズから登場する新たなワイヤレスコントローラーは、ゴーストルメクトラRGBライティングを搭載。

LED点灯時には隠された美しいデザインが浮かび上がり、3つのカスタマイズ可能なライティングモードと最大4つのライティングゾーン設定で多彩なイルミネーション効果を楽しめます。

ゲームへの没入感をさらに高めるデザインと機能が特徴です。

「OPS」シリーズからは人気のブラックカラーが登場。

さらにAmazon限定モデルとして、「ボーダーランズ4」のスペシャルデザインを施した「ワイヤレスコントローラー for Xbox Series X|S - ボーダーランズSE」を数量限定で発売します。

■新商品

【バトル・ドラゴン・アドバンスド・ワイヤレスコントローラー with ルメクトラ for PC&クラウドゲーミング】

PC＆クラウドゲーミングの世界をより自由に、より鮮やかに。

バトル・ドラゴン・アドバンスド・ワイヤレスコントローラー with ルメクトラ for PC&クラウドゲーミングは、進化した操作性と美しいゴーストルメクトラRGBライティングを搭載し、プレイヤーに新たな可能性をもたらします。

接続方式は、低遅延2.4GHz USBアダプター、Bluetooth、USB-C有線接続の3種類の接続方式に対応し、環境に応じて最適なプレイ体験を提供します。

さらに、精密な操作を実現するホールエフェクトアナログスティック＆トリガー、3段階トリガーロック、マッピング可能な4つのアドバンスドゲーミングボタン、TURBOボタンなど、多彩なハイパフォーマンス機能を搭載。

あなたのプレイスタイルを次のレベルへと導きます。

1回の充電で最長30時間のゲームプレイが可能*

商品画像_Battle Dragon with ルメクトラ - 表

商品画像_Battle Dragon with ルメクトラ - 裏

サイズ：W106×H65×D156 (mm)

質量 ：249g

適合性：【PC】Windows 10 以降

【Android デバイス】Android 6(Marshmallow)以降

【スマートTV】対応するゲームアプリを搭載したモデル

※Xbox本体、iOSには対応していません

【OPS v1 ワイヤレスコントローラー for PC&クラウドゲーミング】

OPS v1 ワイヤレスコントローラー for PC&クラウドゲーミングで、PC＆クラウドゲーミングを、もっと自由に、もっと快適に。

低遅延2.4GHz USBレシーバー、BluetoothまたはUSB-C有線接続の3種類の接続方式に対応し、PCはもちろん、Android端末、タブレットやスマートTVでも快適な操作性を実現します。

ホールエフェクトトリガー＆アナログスティックや3段階トリガーロック、4つのマッピング可能なアドバンスドゲーミングボタン、さらにプログラム可能なTURBOボタンなど、数々の高性能機能を搭載。

快適かつ優位なゲームプレイを可能にします。

リアルな振動を体感できる二重振動機能*や、人間工学に基づいたテクスチャーグリップにより、長時間のゲームプレイでも快適な操作を実現。

さらに充電式バッテリー、専用アプリ「PowerA PC HQ」により、細かなカスタマイズにも対応します。

1回の充電で最長20時間のゲームプレイが可能*

商品画像_OPSｖ1 - 表

商品画像_OPSｖ1 - 裏

サイズ：W108×H63×D156 (mm)

質量 ：270g

適合性：【PC】Windows 10 以降

【Android デバイス】Android 6(Marshmallow)以降

【スマートTV】対応するゲームアプリを搭載したモデル

※Xbox本体、iOSには対応していません

【ワイヤレスコントローラー for Xbox Series X|S - ボーダーランズSE】

ボーダーランズスペシャルエディションのデザインが施されたXbox Series X|S公式ライセンスコントローラ―。

競技グレードのコンポーネントと高性能機能を搭載したプレミアムパッドです。

ホールエフェクトセンサー搭載のアナログスティックとトリガー、低遅延ワイヤレス、3段階に調整可能なトリガーロック、4つのアドバンスドゲーミングボタンなど、数々の追加機能が搭載され、快適なプレイを実現。

PowerA Gamer HQアプリを使用してコントローラーを自分好みにカスタマイズし、あらゆるゲームに備えましょう。

USB-Cケーブル(3m)が付属し、Windows 10/11に対応し、最適なパフォーマンスを提供します。

1回の充電で最長30時間のゲームプレイが可能* Amazon限定モデル。

商品画像_Borderlands SE - 表

商品画像_Borderlands SE - 裏

サイズ：W107×H65×D155.90 (mm)

質量 ：350g

適合性：Xbox Series X|S, Xbox One, Windows

■国内正規品限定保証：2年保証

■価格※いずれもオープンプライス

品番 ：PCGP0498-01

商品名 ：バトル・ドラゴン・アドバンスド・ワイヤレスコントローラー

with ルメクトラ for PC&クラウドゲーミング

市場想定価格(税込)：9,600円

発売日 ：10月7日

品番 ：PCGP0381-01

商品名 ：OPS v1 ワイヤレスコントローラー

for PC&クラウドゲーミング

市場想定価格(税込)：5,500円

発売日 ：10月7日

品番 ：XBGP0480-01

商品名 ：ワイヤレスコントローラー

for Xbox Series X|S - ボーダーランズSE

市場想定価格(税込)：12,870円

発売日 ：10月31日

■取扱い販売店(50音順)

・Amazon( https://amzn.to/3IdFS8Z )

・ビックカメラ( https://www.biccamera.com/bc/main/ )

・ヨドバシカメラ( https://www.yodobashi.com/ )

※各店舗及びオンラインショップにて9月18日より先行予約販売を行います。

各店舗での取扱いに関しましては、直接店舗にお尋ねください。

■PowerAとは

PowerAは2009年に設立され、米国ワシントン州シアトル近郊のウッディンビルに本社を置くゲーミングアクセサリーメーカー。

設立以来 Xbox、Nintendo、Pokemon、PlayStationなどの世界中で愛されるゲーム会社とライセンス契約を締結し、ユーザー体験を向上させる革新的な製品を提供してきました。

ブランドの使命としてあらゆるレベルのゲーマーに楽しさと興奮を感じてもらい、私たちの製品を使うことで記憶に残る体験をしていただくことを掲げています。

PowerA(TM) 日本公式ブランドサイト： https://www.powera.com/ja-jp/

PowerA(TM) 日本公式X(旧Twitter) ： https://x.com/PowerA_Japan

PowerA(TM) YouTube ： https://www.youtube.com/@powera_japan

■ACCO Brands Corporationについて

優れた人材を擁するアコ・ブランズは、人々の仕事、学習、遊びを支援する消費者向け製品およびエンドユーザー向け製品の設計、製造、販売を行っている総合ブランド企業です。

私たちが取り扱うブランドには、AT-A-GLANCE(R)、Five Star(R)、Kensington(R)、Leitz(R)、Mead(R)、PowerA(R)、Swingline(R)、Tilibra(R)などが含まれます。

ACCO Brands Corporation(NYSE: ACCO)についての詳細は、 https://www.accobrands.com/ を確認してください。

■会社概要

商号 ： アコ・ブランズ・ジャパン株式会社

代表者 ： 新田 敏明

所在地 ： 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F

設立 ： 昭和36年5月16日

事業内容： 製本機、ラミネーター、シュレッダなどの事務機器と、

その周辺のサプライ用品(GBC)、PC周辺機器および

オフィスエルゴノミクス製品(Kensington)、ファインアート画材(Derwent)、

空気清浄機(TruSens)、ゲーミングアクセサリー(PowerA)の製造、販売

URL ： https://www.accobrands.co.jp

*インパルストリガーの互換性はタイトルによって異なります。

*バッテリーの連続使用時間は使用状況によって異なります。

(C)2025 Take-Two Interactive Software, Inc. All Rights Reserved.

