相手からのリーチ。あなたは「ベタオリ」をするためにスジやカベを頼るかもしれない。ただどっちが安全なのか？そして、そもそも本当に頼る考えが正しいのか？



YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】ベタオリで重要な考え方3選（初心者向け）」では、ただオリるだけではない、より放銃率を低くするための、一歩進んだ「ベタオリ」の思考法が、3つの重要なポイントに絞って徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。



だから降り打ちしてしまうーーー。

結論、スジとカベを頼りにしてしまうと放銃率はいつまでも変わらない。なので、どっちが安全かという話ではないのだ。ただ、スジとカベを利用することはもちろん行う必要があるので、今回はもうワンランクあなたの守備力を上げるコツをお伝えする。自分が戦いたくもない手で放銃してしまう降り打ちほど辛いものはないため、是非とも避けれるよう学んでほしい。



ベタオリの精度を上げる3つの思考法ーーー。

動画では、安全牌の選択や、安牌がない状況での思考法など、ベタオリの精度を劇的に向上させる3つの考え方が紹介される。



・思考法１：現物は「将来危険になる牌」から切れ！

手元に安全な現物が複数ある場合、どれから切っても同じ、と考えてはいないだろうか。ここで上級者は、「二人目のリーチが入った時に、危険になりそうな牌」を常に想定している。例えば、ドラのそばの牌や、端にかかっていない数牌などは、他のプレイヤーの当たり牌になる可能性を秘めている。今のうちに、将来の火種を摘んでおく。また、早い巡目であればそういった牌を他のプレイヤーが鳴いて戦ってくれることもある。この意識の差が、放銃率の差に繋がるのだ。



・思考法２：安牌ゼロの時は「複数枚ある牌」で粘れ！

安牌が全くない状況。ここで思考停止になるのではなく、「複数枚持っている無筋の牌」を探そう。2枚以上持っている牌を切ることで何巡かは安全を確保できる可能性がある。また、その中でも例えば自分の手に7899m5699sと複数ある牌が2つある際も考えることが出来、ここでは9sを選ぶことでスジとなっている6sも次に選択できる可能性があることから9sを選択した方が良くなる。



・思考法３：危険度を「放銃パターン」で比較せよ！

最後のポイントとしてはスジやカベといった情報を上手く利用することだ。まず、スジとカベから降りる候補の牌を選ぶ。その上で、より精度を高めるためには、その牌が「どのような待ちの形で当たる可能性があるか」を具体的に想像することが重要だ。例えば、「この牌は両面待ちでしか当たらないが、こちらの牌はカンチャンやシャンポンの可能性もある」一方、逆もあり「両面はあるがペンチャン、カンチャン、シャンポンは全てある」というように、放銃パターンを比較検討することで、よりパターンが少ない方を選べるようになると危険度の低い一打を選択できるようになる。



まとめ：守備は思考の積み重ねーーー。

ベタオリは、決して思考停止の単純作業ではない。常に二手先、三手先を読み、あらゆる可能性を考慮し、その中で最も放銃率の低い選択を積み重ねていく、極めて知的な作業なのだ。今回紹介された3つの思考法を身につけるだけで、あなたの守備力は格段に向上し、無駄な失点を大きく減らすことができるだろう。ぜひ動画本編で、さらに詳しい解説を確認し、鉄壁の守備力を手に入れてほしい。