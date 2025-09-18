中国の「新たな流行語」が日本人の頭を悩ませてしまうワケ

中国の新たな流行語

中国は言わずもがな「漢字の母国」である。毎年ユニークな漢字の流行語が生まれる。最近は日本でも「潤日」が話題になった。中国の現在の社会状況を憂いて、近隣の日本に逃亡、移住する中国人を指す。

そんな中、今月18日以降、日本に関係した頭の痛い流行語が生まれそうである。

それは「馬路大」。マールーダーと読む。同日に中国全土で公開される映画『731』のキーワードだ。

日中戦争時の「石井部隊」

日中戦争前年の1936年、当時の満州国のハルビン郊外に、日本帝国軍の関東軍防疫給水部が創設された。後に中将となる石井四郎部長をトップに、'45年の終戦時には軍人・軍属計3552人の大部隊に膨れ上がっていた。

通称「石井部隊」もしくは「731部隊」。ここで隠密裏に行われたのは、化学・細菌兵器の研究である。

その際、実験台にされたのが、少なからぬ中国人たちだった。彼らは「木材のような扱い」を受けたことから、隠語で「丸太」と呼ばれた。その中国語訳が「馬路大」なのである。

今月3日に華々しく「抗日戦争勝利80周年軍事パレード」を挙行した中国は、国策映画とも言える『731』を製作した。13分あまりの予告編を見たが、日本軍が「馬路大」たちに行う極悪非道な実験の数々が、生々しく描かれている。

「生きた赤子を雪に埋めて標本化」「若い女性を零下40℃の戸外に張りつけて凍傷実験」「零下196℃の急速凍傷実験」「多種のペスト菌を注入した実験」「毒気を当て続ける呼吸困難実験」「生きた子供の脳や臓器を摘出」……。

特に石井部長は「狂気の将軍」として描かれ、宴会時に自ら発明した濾過機に自分の尿を入れて飲むシーンも出てくる。

この強烈な反日映画、当初は今年7月31日に公開される予定だった。だが日本政府の抗議などの結果、9月18日に延期された経緯がある。

防疫給水部は、'45年8月のソ連参戦を受け、「丸太」を殺害して建物を爆破、証拠隠滅を図った。

中国で加速する反日政策

40年後の1985年になって、その跡地に「侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館」がオープン。私も訪れたが、小学校の隣にポツンと建っていて、参観客は私一人。多くの資料が日本語だった。

入り口前に「すべて」を見たであろう大樹が鬱蒼と茂っていたのが不気味だった。私が気落ちしていると、「でもその後にやって来たソ連軍の蛮行の方がひどかった」と古老が証言した。

その後、習近平時代になって、陳列館は大幅に拡大された。そして今回の映画公開である。

公開日の9月18日は、1931年に満州事変が起こった「国恥日」で、昨年は深圳日本人学校の10歳の児童が刺殺された。

この「中国式ホラー映画」の影響で、9万7538人（昨年10月時点）の在留邦人に悪影響が出ないことを祈るばかりだ。

「週刊現代」2025年09月29日号より

