ホラー映画の金字塔『悪魔のいけにえ』(74)の製作50周年を記念したドキュメンタリー『チェイン・リアクションズ』（原題：Chain Reactions）が３月28日(土)より日本公開されることが決定した。1974年の公開から半世紀を超え、連鎖反応＝チェイン・リアクションズを引き起こし続けている『悪魔のいけにえ』。日本でも現在『悪魔のいけにえ 4Kデジタルリマスター 公開50周年記念版』が劇場公開されており、改めて脚光を浴びている。