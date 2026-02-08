「80年代のボディホラーがねっとりした質感ならば、この作品は乾いていて痛々しいものにしたい」目玉が、唇が、腕が……カップルの身体が“くっついていく”様を映したポスタービジュアルが衝撃を与えたボディホラー『トゥギャザー』がいよいよ公開。交際期間が長くなり、ときめきが薄れ、お互いの気持ちに明確なズレを感じつつも、長く一緒にいすぎたが故に別れる決心もつかない……。そんな倦怠期のカップルに肉体変異が起こり、