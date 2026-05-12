またかぁ…▶▶この作品を最初から読む同じ大学の演劇サークルに所属していた、ともかさん、かずしさん、アンリさん。ともかさんはサークル内の女子全員から憧れられるカリスマ的存在だったかずしさんに告白され、卒業後に結婚。幸せの最中にいたはずが、いつしかかずしさんはモラハラを繰り返すようになります。しかも、当時お似合いと噂されていた後輩アンリさんのSNSに夫の気配を見つけてしまい…。モラハラ夫に悩む