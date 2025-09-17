9月14日に放送された『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に、女優・広瀬すずがゲスト出演した。この回で、SixTONESメンバーが見せた、広瀬への“近すぎる距離感”に、SNSがざわついている。

「この日登場した広瀬さんは、SixTONESの森本慎太郎さん、松村北斗さんとチームを組み、ゲームに挑戦しています。森本さんは、のっけからハイテンションで、広瀬さんに対し『めちゃくちゃ仲いいですよ！俺とすずがどれだけ仲いいか』と、名前呼びで仲良しアピールを繰り返していました。

実際、2人は2013年のドラマ『幽かな彼女』で共演しているんですが、広瀬さんは『森本さんとは中学生の時、1度ドラマで共演してそれっきりです！』と、何度も首を振って否定。森本さんが『10年以上の仲』と続けても、『（当時のことは）全然思い出せなくて』と困り顔を見せていました。終始“塩対応”を食らい続けていましたが、それでも森本さんは嬉しそうな表情でしたね」（芸能記者）

互いにバラエティーノリといった雰囲気で、テンポのいい絡みは好評だったが、それでも“近すぎる距離感”にはXがざわついた。

《慎太郎すずちゃんのこと絶対好きだろ》

《慎太郎って絶対すずちゃん好きだよね笑 森川葵ちゃんと何となく雰囲気？というか男性に対する接し方似てるしなにより慎太郎が分かりやすすぎる》

《慎太郎と広瀬すずの絡みしんどすぎて慎太郎のことちょっと嫌いになった。何がかわからんけど受け付けなかった。》

多くの人が思い出したのは、2024年8月、『文春オンライン』で森本との熱愛が報じられた女優・森川葵の存在だろう。ドラマ『街並み照らすヤツら』（日本テレビ系）で夫婦役を演じたことをきっかけに、交際に発展。タイ旅行を楽しんだ2人が、空港で並んで歩く姿も掲載され、話題を呼んだ。

「熱愛報道が出た当時も、ドラマの公式アカウントで公開されたメイキング映像での距離感に注目が集まりました。熱い抱擁シーンのカット後、髪や顔についた紙吹雪を森川さんが取ってあげたり、嬉しそうな笑顔で世話を焼かれる森本さんの表情が映し出されており、『わかりやすすぎる』という呆れ声が集まっていたんです。

今回、広瀬さんへの絡み方を見て、森川さんの接し方を思い出したファンも多かったようです。ただ、広瀬さんは番組内で終始“塩対応”で、『仲良くはないです』という姿勢を貫いていました。そのため、『安心して見られる』という声もあり、広瀬さんの立ち回りのうまさが光った回でした」（芸能記者）

広瀬の立ち回りのよさゆえに、よけいに森本のデレデレ具合が際立ってしまったようだ……。